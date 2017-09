Forse mi sbaglio ma non capisco questa quota. Parlo di Ravenna-Modena. Nelle ultime 3 più 3 partite cinque sono finite almeno over 2.5. La quota dell'over 2.5 nella fattispecie è di 2.05. Perchè è un mezzo derby (tra l'altro è romagnola contro emiliana)? Bah... I gol segnati e presi nelle ultime tre partite? Da parte del Ravenna quattro fatti e dieci subiti, da parte del Modena uno fatto e sei subiti. La quota oltre la pari inebria. E non mi faccio mettere fuori strada dal derby visto lunedi, Padova-Vicenza, chiusosi con uno 0-0 non scintillante. Chi vuole mi segua.



All'estero sarò breve. Mi piace l'handicap del Bayern e la vittoria del Nizza. Per un terno che si può fare con fiducia.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Ravenna-Modena over 2.5 (quota 2.05)

Bayern-Wolfsburg 1/handicap (1.42)

Nizza-Angers 1 (1.90)



Il terno vale 5.5 volte la posta.



@calcioepepe