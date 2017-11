Frosinone-Avellino e Padova-Triestina sono due gran belle partite qui da noi. Ma questa volta con l'Italia passo parola e vado su altro.

Il Borussia Dortmund vive un momento pessimo e con le due sconfitte di fila ha lasciato strada a Bayern e Lipsia venendo anche riagganciato dallo Schalke. Resta comunque una squadra spaventosa per quanto riguarda i gol fatti. E lo stesso Stoccarda segna quasi un gol e mezzo a partita, in casa. Over 2.5.

Nelle ultime otto del Girona, che riceve i baschi della Real Sociedad, ci sono ben sette over 2.5. Impossibile non dare fiducia a una striscia simile.

Il St Etienne viene da uno dei derby più spaventosi della sua storia, lo 0-5 in casa contro il Lione. A casa del Lilla andrà superblindato e con la cintura di castità, under 2.5.

L'Amiens ha fatto sette gol in tutto il campionato: nemmeno mettendosi sulla linea di porta potrebbe frenare una squadra come il Monaco che ne segna a valanga. Nonostante Falcao e Moutinho siano seriamente in dubbio e si torni a giocare nello stadio che era stato chiuso per la caduta di una barriera, handicap come piovesse. Le due sconfitte in casa dell'Amiens sono state 0-2. A noi basterebbe.

I CONSIGLI DEL VENERDI'

Stoccarda-Borussia Dortmund over 2.5 (1.45)

Girona-Real Sociedad over 2.5 (1.75)

Lilla-St. Etienne under 2.5 (1.60)

Amiens-Monaco 2/handicap (2.40)



La quaterna vale 9.74 volte la posta

@calcioepepe