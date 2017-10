Si apre la settimana dedicata alle nazionali per le qualificazioni al Mondiale. Ma per noi in campo va - in amichevole - l'Under 21 di Di Biagio, comincia a preparare l'Europeo che ospiterà del 2019. L'aspetta la partita contro l'Ungheria. Azzurri più forti di un avversario incontrato esattamente due anni fa senza punti in palio, finì 0-0. Ma le quote sono troppo basse, si sorvola.



Il pomeriggio delle qualificazioni parte con Armenia-Polonia, seconda peggior difesa contro miglior attacco. Polacchi che potrebbero passare già con i tre punti e il pareggio tra Montenegro e Danimarca.



Kane sta segnando più di Dybala nel periodo e quindi Inghilterra-Slovenia a Wembley si marchia sotto il segno del grandissimo attaccante del Tottenham.



Il Kazakistan le ha prese a tutto andare ed ha la difesa peggiore dell'Armenia. I romeni possono passeggiare.



La curiosità arriva dal Sudamerica. Bolivia-Brasile è praticamente un'amichevole, con i primi fuori e i secondi già passati, staccati al comando. Vista la situazione, l'altitudine e il buon momento dei padroni di casa, per me la doppia interna ci sta sul serio.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Armenia-Polonia 2/over 1.5 (quota 1.29)



Montenegro-Danimarca 1X (1.70)



Inghilterra-Slovenia 1 (1.32)



Romania-Kazakistan 1/over 2.5 (1.85)



Bolivia-Brasile 1X (1.85)



La cinquina vale 9.90 escluso bonus





