Oggi la rubrica è presto fatta. Con la Liga e una storia particolare. La partita è Las Palmas-Deportivo La Coruna. Le due squadre si incontrano da una parte o dall'altra da dieci volte. Ebbene, non c'è ancora stato un pareggio! E questo dal 31 ottobre 2000, mica l'altro ieri. A rendere il tutto più speciale, ecco le ultime quattro partite degli ospiti, in Liga e in Copa del Rey: quattro pareggi!

E' chiaro che in una situazione del genere si va sulla legge dei grandi numeri per giocarsi una X che non avrebbe nulla di straordinario. Guardando ai ruolini in campionato delle due, sono stati ottenuti sei pareggi da una parte e sei pareggi dall'altra, esattamente il 33 per cento del totale. Nulla quindi che ci dica un altro pari oggi sia impossibile, anzi.

In una giornata in cui l'unica base potrebbe sembrare il Bayern a Friburgo - ma la quota è alta come il nano più basso del mondo - Las Palmas-Deportivo La Coruna è un colpo da tentare.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Las Palmas-Deportivo La Coruna X (quota 3.50)



