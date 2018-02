Considerando che quel giorno nell'urna di Nyon c'erano rimaste Real Madrid e Bayern Monaco oltrre agli ucraini di Fonseca, la Roma dovrebbe ancora fare i salti mortali dalla felicità. Anche se lo Shakhtar è più velenoso di quello che sembra. Basterebbe chiedere al Napoli, cui la sconfitta rimase talmente indigesta da portare all'eliminazione. Il vantaggio per Di Francesco è che il campionato loro è ricominciato ora e quindi la condizione non può essere fantastica. Il gol, visto lo schieramento offensivo ucraino e la risalita dei giallorossi, ci sta sebbene si sia solo all'andata.



C'è anche un ritorno di Europa League, quello tra CSKA Mosca e Stella Rossa (0-0). I russi vengono da due mesi di amichevoli per la sosta del campionato e, dopo il tranquillo pareggio da loro (con un possesso palla quasi doppio), devono chiuderla. La quota c'è e si prende.



L'incredibile è che nella serata della Champions (c'è anche Montella-Mou), il Real Madrid giochi due ore prima un recupero di Liga a Leganes. L'infortunio di Marcelo e il ritorno col PSG tirano l'attenzione verso altro. Ma non va sottovalutato che c'è da vendicare la sconfitta subita al Santiago Bernabeu e la conseguente eliminazione dalla Coppa del Re. Mi pare una quotona quella del 2/gol/over 2.5.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Shakhtar-Roma gol (quota 1.80)



CSKA Mosca-Stella Rossa 1 (1.73)



Leganes-Real Madrid 2/gol/over 2.5 (2.80)



Il terno vale 8.71 volte la posta



@calcioepepe