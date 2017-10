Poca roba, tanto per divertirsi un po'. Per esempio con il colpaccio del Belgio, con l'unica partita della Proximus League, tra seconda e terza. Più la giornata di Serie C.



Tra Cercle Brugge e Leuven ci sono due punti di differenza a favore dei padroni di casa che finora non hanno mai pareggiato. Mentre gli ospiti nel pareggio ci sguazzano come nello stagno (finora quattro su otto partite giocate): La quota c'è, perchè non provare?



Nel Gruppo C della Serie C indico quattro over 1.5, dovrebbero essere molto più semplici degli altri, a studiare bene i borsini delle reti segnate e subite. Sono Bisceglie-Juve Stabia, Siracusa-Matera, Lecce-Sicula Leonzio e Reggina-Cosenza.



Un cip. Per partecipare.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Cercle Brugge-Leuven X (quota 3.40)

Bisceglie-Juve Stabia over 1.5 (1.33)

Siracusa-Matera over 1.5 (1.35)

Lecce-Sicula Leonzio over 1.5 (1.29)

Reggina-Cosenza over 1.5 (1.33)





La cinquina vale 10.4 escluso bonus.



