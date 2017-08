Monday Night che ha più di un suo perchè. Da quando l'Everton di Koeman battè il City di Guardiola 4-0, era il 15 gennaio. Da quella sera il Pep medita rivincita piena e quale occasione migliore di questa, con i blu di Liverpool che sono in mezzo alla doppia gara di Europa League? Chance ottima per 1/1 e per chi sceglie l'1/handicap.



Il terno lo chiuderei con la doppia X2 delle due di Liga. Terni ottimi in quanto a quota. Che si materializzino è un altro discorso. Ma questo lo sapete benissimo.



I CONSIGLI PER LUNEDI'



Manchester City-Everton 1/1 (quota 1.75)

Levante-Villarreal X2 (1.32)

Malaga-Eibar X2 (1.65)



e inoltre



lo stesso terno con il City 1/handicap (1.75)



Ii terni valgono 3,81 volte la posta



