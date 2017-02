Champions League, altre due partite di andata per gli ottavi. Con un bel match, singolare e interessante perchè capita nel momento giusto. Quando c'è stato il sorteggio chi poteva pensare che tra Manchester City e Monaco sarebbe stato braccio di ferro? Ora lo è, perchè il City i suoi problemi li ha evidenziati tutti e perchè i monegaschi hanno messo in fila due mesi di calcio stellare. E Falcao sembra tornato quello che era. Mancherà Gabriel Jesus che è apparso subito lucente, ma Aguero non può certo essere un rimpiazzetto. Per me il gol è possibilissimo.



Nell'altro match, tutto il contrario. Tra Leverkusen e Atletico Madrid c'è un oceano in partenza. Almeno per quello che sarà il passaggio del turno. Non credo che si vedranno i botti e le luminarie. Nonostante Griezmann e il Chicharito, vado sull'under 2.5.



Il terno si chiude con la Ligue 1 e un confronto diretto salvezza del tutto particolare, tra Caen e Nancy. Le ultime quattro a Caen contro l'avversario odierno sono terminate con una vittoria esterna e sempre con l'over 2.5 almeno. Quindi ci dividiamo e facciamo due giocate. Le quote lo permettono.



I CONSIGLI PER MARTEDI':

Manchester City-Monaco gol (1.72)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid under 2.5 (1.57)

Caen-Nancy 2 (3.40)

e in un altro terno

Caen-Nancy over 2.5 (2.30)



Il primo terno frutta 45 euro con 5 euro, il secondo 31 euro con 5 euro.

Twitter: @calcioepepe