Semifinale di Coppa d'Africa a dare il tempo a questa giornata di calcio. Il Camerun dei Leoni Indomabili di una vita fa ha dato un calcio nel didietro al Senegal sbattendolo fuori e adesso proprio non ne vuole sapere di farsi eliminare dal Ghana. Facendo perno sulla difesa e non lasciando campo ai rivali, può bloccare la partita. Under 2.5 e non se ne parla più.

In Portogallo una bella opportunità. Tra Moreirense e Ferense un pareggio può fare pochi danni e portarle quasi a braccetto a distanza di sicurezza da Nacional e Tondela, che navigano sul fondo.

Celta Vigo-Alaves è l'andata di semifinale di Copa del Rey. Batte il cuore a tutte e due e non credo che qualcuno si lasci una stilla di sudore non versata. Anche per questo è facile ipotizzare che nessuno possa pensare di chiuderla al primo match. Quindi l'under 2.5 per il nostro terno.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Camerun-Ghana under 2.5 (quota 1.40)

Moreirense-Ferense X (3.10)

Celta Vigo-Alaves under 2.5 (1.55)



Il terno frutta 33 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe