Crotone-Roma apre tutto di mattina a pranzo. Se i calabresi ripeteranno lo schema visto con la Juve, difficile che la Roma si imponga a suon di gol. A meno che non sblocchi subito. Che vinca invece è un altro discorso. Linee chiuse e metà campo da vendere? Vedremo. Ci sta il 2/under 2.5. A una quota che fa svenire.



Torino-Pescara si attesta su un bell'1/over 2.5 mentre sono certo che il Bologna vada a Marassi a giocarsi la partita della vita, dopo gli incredibili scivoloni accusati contro Napoli (sette pappinel!) e Milan (in 11 contro 9!). Vado sul gol.



La serata si dipana sul posticipo di Cagliari-Juventus. Non vedo intoppi bianconeri, debbono metter via più vantaggio possibile prima che si riparli della Champions.



Il pareggione della domenica? Come non in Ternana-Perugia? Derby alla massima potenza che viaggia sull'equilibrio dell'instabilità e del pericolo di perdere la partita dell'anno. Quindi X.



Lo snodo Premier è in questa partita, che sembrerebbe una cosa da nulla mo non lo è. Burnley-Chelsea è la sfida tra la squadra che va meglio in casa contro la capolista, che va bene da tutte le parti. Se Conte passa qui dove, dopo il primo passo falso al debutto, sono passate solo Arsenal e City, beh... Vedo un bell'under 2.5 con una partita strachiusa.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Crotone-Roma 2/under 2.5 (quota 4.30)

Torino-Pescara 1/over 2.5 (1.90)

Sampdoria-Bologna gol (1.75)

Cagliari-Juventus 2 (1.35)

Ternana-Perugia X (2.90)

Burnley-Chelsea under 2.5 (1.90)



La sestina vale 319 euro con 3 euro, escluso bonus!



Twitter @calcioepepe



OGGI UN'ALTRA SFIDA A MISTERPALMIERI. Che vi aspetta numerosi e preparati. Vorrei che andaste tutti in prima pagina domani con la giocata vincente. Forza, spremete le meningi!