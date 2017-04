Oggi faccio una pazzia bella e buona. E un raddoppio.



La prima è tutta roba di Serie A. A proposito, è la giornata di Napoli-Juventus e come capirete non è BauBau contro MicioMicio. La cosa che posso dirvi è che sarà la quinta volta che Sarri affronta la Juve con il Napoli. Finora soltanto una volta non è uscita l'opzione gol, per il resto siamo a sette reti bianconere e quattro azzurre, con tre successi Juve e una Napoli.



Ma torniamo al discorso-base. E cioè che scorrevo tutte le partite della giornata italiana e in tutte mi piaceva la stessa cosa: gol. A questo punto si prende coraggio e si fa il bollettone del miracolo. Che a dire che viene male uno viene internato su due piedi.



Il raddoppio lo vado a trovare in Premier League. Addirittura in Galles. Dove si svolge Swansea-Middlesbrough. Gli ospiti sembrano un guscio vuoto, sono undici partite, se togliamo la FA Cup, che non si vince. Invece i gallesi hanno dato segni, hanno uno come Llorente che è a già a quota undici gol e vogliono assolutamente ripetere le due ultime vittorie interne contro lo stesso avversario, nello stesso tempo cancellando l'onta del 3-0 subito a dicembre al Riverside Stadium.



Buon tutto.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Torino-Udinese gol (quota 1.60)

Chievo-Crotone gol (1.90)

Fiorentina-Bologna gol (1.80)

Genoa-Atalanta gol (1.72)

Palermo-Cagliari gol (1.85)

Pescara-Milan gol (1.52)

Napoli-Juventus gol (1.72)



e inoltre



Swansea-Middlesbrough 1 (1.97)



La settina vale 227 euro con 5 euro escluso bonus.



