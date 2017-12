Un venerdì molto diverso dagli altri. Un festivo in Italia, lo diventa calcisticamente con i quattro anticipi di Serie B. Ne prendo in considerazione due: Cesena-Pescara e Spezia-Foggia. Due vittorie interne. Perchè i romagnoli da quando è arrivato Castori sembrano effettivamente cambiati in meglio. E Zeman mi pare aver esaurito la spinta del debutto. Al "Picco" invece gioca una squadra che non sbaglia mai in casa; i rossoneri invece fanno una gran fatica ovunque.



In Francia c'è Bordeaux-Strasburgo. Gli ospiti sono andati in prima pagina anche in Nuova Zelanda avendo battuto il PSG. Ma qui viaggiano in casa di un avversario che ne ha vinte 4 su 7 davanti ai propri tifosi. Non ho dubbi, 1.



In Bundesliga c'è Stoccarda-Leverkusen. Anche qui il senso è che i padroni di casa quando non viaggiano sono temibilissimi, secondi in classifica per rendimento interno. Il Lever però è un cagnaccio fuori, mi accontento dell'1X. A 1.60, quota molto alta.



Nella Liga c'è quanto di peggio o giù di lì. Alaves-Las Palmas segnano solo quando si ricordano di farlo. Credo che in quello che è un vero spareggio i gol si facciano desiderare a lungo. Under 2.5.



PS I più cauti tirino via la Liga, viene comunque una quaterna natalizia.







I CONSIGLI DI VENERDI'



Cesena-Pescara 1 (quota 2.20)



Spezia-Foggia 1 (1.90)



Bordeaux-Strasburgo 1 (1.65)



Stoccarda-Leverkusen 1X (1.60)



Alaves-Las Palmas under 2.5 (1.80)



La cinquina vale 19.8 escluso bonus.



@calcioepepe