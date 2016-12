Ho visto Hull-Manchester City, posticipo del Boxing Day. L'Hull è come mi aspettavo. Una squadra in discesa totale, nulla di particolare, che ha provato a imbrogliare le carte dei più forti fino a quando ci è riuscita, senza dare notizie di sè quando è andata sotto. Contro un avversario in palla come l'Everton di Lukaku vedo la stessa povera fine. E mi gioco l'over 1.5 squadra ospite: negli ultimi cinque confronti diretti in trasferta, per quattro volte i blu hanno messo a segno almeno due gol. Riproviamo.



Ma è la serie B a farci ballare oggi. Tutte in campo o quasi per un turno che va da Salernitana-Perugia del dopo-pranzo alle altre passando per Novara-Carpi del pomeriggio.



Mi sono messo in testa l'idea meravigliosa di Cesare Ragazzi. E cioè che oggi il Trapani o fa tre punti o può mollarla lì e andare al mare fino a giugno. E quindi li farà. Esagero con l'1/over 2.5. Che ha una quota salsicciotta. Ho visto una Salernitana con il fuoco addosso, nel derby di Avellino giocato con l'uomo in meno. La stessa Salernitana di quel giorno può battere un Perugia con i controbaffoni.



Aggiungo gli overini cui sono affezionato. Vado su Latina-Avellino, Pro Vercelli-Frosinone e Ternana-Ascoli. Cin cin.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Hull-Everton over 1.5 squadra ospite (quota 1.92)

Latina-Avellino over 1.5 (1.37)

Pro Vercelli-Frosinone over 1.5 (1.37)

Ternana-Ascoli over 1.5 (1.30)

Trapani-Brescia 1/over 2.5 (3.30)



e poi le prime quattro più



Salernitana-Perugia 1 (quota 2.30)



La prima cinquina frutta 77 euro con 5 euro, la seconda 53 euro con 5 euro escluso bonus.



