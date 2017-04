Comanda Roma-Lazio. Ma giocarla non è facile. Si parte dal fatto che Dzeko e soci debbano fare almeno due gol e a quella povera quotarella ci agganciamo. In un multiplo l'over 1.5 ci può stare. Anche perchè non è detto che sia la Roma a farli, in una partita che non si schiodasse dallo 0-0 a un certo punto potrebbe scoprirsi troppo.

Ma è anche la serata dell'infrasettimanale di Serie B. Bari-Latina è l'unico segno che infilo nel carrello. Pontini in crollo e pugliesi che debbono riprendersi, l'occasione è troppo grossa per rimandarla, nel multiplo ci sta di lusso. Due gli over 1.5 da metterci accanto, Vicenza-Trapani e Spal-Novara.

Si chiude la serata con la Premier League. Un'altra vittoria interna che non farà rumore sarà quella del Leicester, che trova il disastratissimo Sunderland. E un pari che ci sta tutto è quello che ci riguarda da vicino, con il Watford di Mazzarri che, preso ossigeno con la vittoria contro il suddetto Sunderland, riceve il West Bromwich. Gli ultimi due scontri diretti in casa dei gialli sono finiti in pareggio. Come non vederne un terzo?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Roma-Lazio over 1.5 (quota 1.17)

Bari-Latina 1 (1.65)

Vicenza-Trapani over 1.5 (1.32)

Spal-Novara over 1.5 (1.29)

Leicester-Sunderland 1 (1.55)

Watford-West Bromwich X (3.20)



La sestina vale 82 euro con 5 euro, escluso bonus.



