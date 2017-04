Siamo in Premier League e in Liga, le sfide sono speziate e danno vita a un bel Monday Night. Sono Watford-Liverpool e Malaga-Siviglia. Parecchi volti conosciuti, da Mazzarri a Jovetic (e molti altri). Favorite nettamente le due grandi d'Inghilterra e di Spagna ma secondo me partita c'è. Nessuno si piegherà al volere dei più forti. Due pareggi, anche in singola, e via andare. Basterà che se ne materializzi uno solo per vincere. Perchè no?

PS. La Serie B tira fuori tre belle partite, fin dalla mattina. Mi piace la vittoria del Verona nel derby col Vicenza ma non ci vedo niente di redditizio e mi dò all'Estero. Salut e buon giorno di Festa.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Watford-Liverpool X (quota 4.50)

Malaga-Siviglia X (3.80)

Sono due partite che sembrano in carta carbone. La squadra che gioca in casa è tranquilla, salva e davanti ai propri tifosi ha costruito una dignitosa stagione. La squadra che gioca in trasferta lotta per la zona Champions League, è una big ed è affamata di punti. Ma non troverà strada facile.