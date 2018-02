Europa League, giornata difficile. Può seguirmi solo chi non pensa che sia impazzito a far di pronostico in questo doppio scontro Italia-Germania.

Alle 19 si comincia con Borussia Dortmund-Atalanta. E' da quando è uscita la palla dall'urna che aspetto questo match. Il Borussia oltretutto ha perduto sul mercato il suo re, Aubameyang. Devo dire che tra le due squadre quest'anno gioca meglio la Dea del Gasp. Il Dortmund si è ripreso nelle ultime due ma non avrà Kagawa (ed è una bella botta). L'Atalanta sta salendo sempre. E sogna il colpo che fece il Genoa di Pato Aguilera: tritò il Liverpool davanti alla sbigottita Kop. Era il '92 ma quella è la partita a cui rifarsi. Percassi è il primo a sapere che i suoi possono scrivere una bella paginetta di storia, mettendo in bacheca un turno nobile come questo.

Alle 21.05 si chiude con Napoli-Lipsia. Da quando Sarri e Allegri si sono staccati in campionato mi sono convinto che Hamsik e c. abbiano in mente SOLTANTO lo scudetto. Il 2-2 della Juve col Tottenham, che mette Allegri a tangibile rischio eliminazione dall'Europa, intosta la mia convinzione. Il turnover di Sarri sarà vistoso e pesante; i tedeschi, secondi dietro Sua Maestà Bayern, si trasformeranno in uno scoglio sul quale può fare male dar di testa.

Due quote cicciotte, ovviamente in singola.. Nessuno può immaginare che sia facile.

PS. Chi dovesse partorire l'ambo-qualificazione di Atalanta e Lipsia (al momento vale 5.5 contro 1) potrebbe anche festeggiare.

I CONSIGLI DI GIOVEDI'

Borussia Dortmund-Atalanta 2 (quota 4.75)

e inoltre

Napoli-Lipsia 2 (3.80)



