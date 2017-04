Questa sera voglio andare soltanto su Pescara-Roma, le altre che si giocano non mi dicono granchè in chiave pronostico. Mentre in questa partita si può fare un tentativo. La gara in questione è una grandissima occasione per i giallorossi di dilatare di nuovo il vantaggio sul Napoli, fermato da Di Francesco. E' vero che dall'altra parte ci sarà il "giallorosso" Zeman ma regali non sono previsti. Ci si può provare con queste due combo: 2/segna Dzeko e 2/primo marcatore Dzeko. La prima quota è un possibile "quasi raddoppio" della posta e onestamente non è malaccio. L'altra quota, quella con Dzeko primo marcatore, invece è un bel babà e va mangiato, indipendentemente da come finirà.



I CONSIGLI DEL GIORNO



Pescara-Roma 2/marcatore Dzeko (quota 1.75)



e inoltre



Pescara-Roma 2/primo marcatore Dzeko (quota 4.70)





Twitter @calcioepepe