E via verso nuove avventure, si riparte proprio dalla Champions League. Certo, è quella estiva e di grandi nomi ovviamente non ce ne sono. Ma qualcosa in giro possiamo trovare.

Si comincia alle ore 18 con Spartaks-Astana. Sono due squadre che in gol ci vanno, non mi meraviglierei se uscisse fuori il classico gol.

Zilina-Copenaghen può essere un altro match dove si annida un buon numero di reti, qui la scelta è per l'over 2.5.



Chiudo il terno con l'unico anticipo di Europa League del giorno, Inter Baku-Fola. I lussemburghesi si ripareranno dai colpi che arriveranno. Ma nonostante gli azeri non giocheranno nel loro stadio ma nella Dalga Arena, sempre di Baku, non vedo come possa non uscire l'1 con handicap. E vediamo come va.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Spartaks-Astana gol (quota 2.05)

Zilina-Copenaghen over 2.5 (2.05)

Inter Baku-Fola 1/handicap (2.15)



Il terno vale 9.03 volte la posta.



Twitter: @calcioepepe