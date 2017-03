Due finali. Coppa di Lega Pro e Torneo di Viareggio, questo il menù odierno. Nel primo caso siamo di fronte alla partita d'andata, quasi banale dire che spesso e volentieri nella prima partita si sposta poco otto volte su dieci. Nessuno ha voglia di perderla subito e quindi...Oltretutto siamo di fronte a due squadre vere, il Matera viene da tre vittorie in casa con Messina, Reggina e Ancona, otto gol fatti e uno subito, il Venezia da una striscia positiva lunga come un rettilineo lungo. La combo 1X/under 2.5 per me, considerando proprio il fatto che è una finale, anzi la prima finale, non è da buttare via.



La seconda è un abbraccio a due squadre che, facendo fuori tanti bei pronostici, sono arrivate al passo conclusivo. Sassuolo ed Empoli hanno mostrato di meritarsela tutta questa passerella. Applausi davvero meritatissimi per i ragazzi e per i due allenatori, Mandelli e Dal Canto, che aspettiamo fiduciosi anche su altri palcoscenici. Ho visto le ultime tre partite dei toscani e sono in fiducia come poche altre squadre al mondo. Stanno giocando benissimo e mostrano una difesa imperforabile o giù di lì. La vittoria dell'Empoli (coppa in mano) alla pari mi attira, visto che favorito alle quote è il Sassuolo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Matera-Venezia 1X/under 2.5 (quota 2.10)



e inoltre



Empoli vincitore del torneo di Viareggio (2.00)





