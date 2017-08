Tocca al Bari in casa il primo Monday Night della nostra B. E con il Cesena si forma un binomio che darà certamente il via a una partita da studiare. Non vedo difese arcigne e chiuse alla blindatura per cui si può andare con una certa serenità a scegliere il gol.



Nella Ligue 2 francese ecco Orleans-Lens. Vista la partenza delle due, la vittoria interna non può lasciare dubbi. Anche perchè la quota è da spremere.



Il terno va chiuso in Bundesliga 2, dove negli ultimi undici precedenti - ovunque si giocasse - tra Kaiserslautern e Braunschweig si è materializzato un unico povero e solingo over 2.5. Saremmo pazzi a non tenerne conto no?



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Bari-Cesena gol (quota 1.83)

Orleans-Lens 1 (2.55)

Kaiserslautern-Braunschweig under 2.5 (1.57)



Il terno vale 7.32 volte la posta.



@calcioepepe