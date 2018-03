Questo Lunedi' di calcio, anche senza la Serie A, è un gran bel vedere. A cominciare da Foggia-Empoli che se non è il meglio in assoluto ci va vicino. I pugliesi hanno preso il tappeto volante e da quando l'innamorato Kragl ha messo gli stivali delle sette leghe (quindici punti sugli ultimi diciotto!!) ha fatto chiarissimamente vedere di essere squadra da play-off. I toscani invece sono i re dei re e con Andreazzoli lo stanno dimostrando. Squadre che segnano a più non posso, lo capite da voi che...



Al contrario di Crystal Palace-Manchester United, che sembra la classica partita esterna di Mou. Gestione della palla in tranquillità, difesa sicura e morso del crotalo quando servirà. Qui c'è la combo X2/under 2.5.



Celta Vigo-Las Palmas è semplice. Leggi i numeri e vedi che il Celta in casa segna più di un gol e mezzo a partita, di media; il Las Palmas subisce più di due gol a partita in trasferta. Ci si può persino allargare all'over 3.5. E viene un ternone!





I CONSIGLI DI LUNEDI'

Foggia-Empoli gol (quota 1.50)

Crystal Palace-Manchester United X2/under 2.5 (2.10)

Celta Vigo-Las Palmas over 3.5 (2.50)





Il terno vale 7.87 volte la posta



@calcioepepe