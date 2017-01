Sì è vero, esiste la legge dei grandi numeri ma non sempre bisogna farla valere. In questo caso poi sarebbe deleterio più che in altri. Parlo di Espanyol-La Coruna, anticipo della giornata di Liga, che torna oggi sui nostri schermi. Beh, questa partita ovunque la si sia giocata dà sempre lo stesso esito dal 2010. Ovvero un bel no gol. Da una parte o dall'altra non si segna. Soltanto due gli 0-0, per il resto comunque no-gol. Una bella combo può essere la 1X/no gol. E quella sposiamo, con soddisfazione.



In FA Cup, curiosamente di fronte le due squadre che sono rimaste in dieci nel primo tempo, nell'ultimo turno di Premier. E' toccato giustamente al City di Guardiola, con l'espulsione di Fernandinho; è toccato molto meno giustamente al West Ham di Bilic, orbo di Feghouli per una topica dell'arbitro, non per altro.

Il City è riuscito a raddrizzarla, il West Ham no,perdendo contro Mou nonostante la colossale palla-gol avuta da Antonio sullo 0-0. Qui gioca ancora in casa il West Ham e ancora in trasferta il City. In undici contro undici, per me l'opzione è gol. Anzi, X2/gol. Per un ambo che si può giocare senza timori. Ma ovviamente e come sempre senza esagerazioni.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Espanyol-La Coruna 1X/no gol (quota 2.47)

West Ham-Manchester City X2/gol (1.86)



L'ambo frutta 22 euro con 5 euro.



