Ed è arrivata anche la fase finale dell'Europeo Under 21, cui noi partecipiamo con una delle nazionali più forti. Prima giornata riservata al gruppo A, quello della Polonia padrona di casa. Per la prima volta parteciperanno 12 squadre, divise in tre gironi da quattro. Passeranno il turno accedendo alle semifinali le prime classificate di ogni gruppo più la migliore seconda.



Si apre con Svezia-Inghilterra nel pomeriggio, serata riservata a Polonia-Slovacchia. Subito l'ambo: sull'Inghilterra stanno riversando soldi da giorni mentre i polacchi devono aprire bene e possono farlo con i tre punti.



I CONSIGLI PER VENERDI'



Svezia-Inghilterra 2 (quota 1.73)



Polonia-Slovacchia 1 (2.08)



L'ambo vale 3.59 volte la posta.



@calcioepepe