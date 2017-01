Frosinone-Brescia è un piatto saporito. Soprattutto dopo le due sconfitte in ripartenza, quella dei gialli incredibile e quella dei biancoblù allo stesso modo inattesa, in casa con l'Avellino. Qui la voglia di riscatto dei laziali è superiore a tutto, la squadra è forte e dovrebbe risultarlo anche più dell'avversario. Che sinceramente non sembra la squadra di inizio stagione, seppur Caracciolo è sempre l'Airone e fa paura.



Sedici gol, tra fatti e presi, nelle ultime quattro trasferte del Malaga, che sta vivendo un momento orripilante. A casa della cenerentola Osasuna, che all'ultima uscita ha chiuso 3-4 con il Siviglia a Pamplona, bisognerebbe fare punti per forza. Ma le due difese, che prendono gol a ogni stormir di fronda, ci suggeriscono un altro overone. Qui di partita chiusa e coperta non se ne parla.



Il cammino del Marsiglia di Rudi Garcia non è malaccio come potrebbe sembrare alla prima occhiata. Le ultime due sconfitte sono arrivate con Monaco e Lione, cioè due che sono avanti in classifica, i monegaschi addirittura da capolista. Quindi l'arrivo di un Montpellier che sta dormendo non può impensierire più di tanto, ora che c'è anche Evra dalla Juve e l'ambiente è tornato a scaldarsi.



Chiudo il venerdì degli anticipi con Schalke-Eintracht Francoforte e una quotina. Nelle ultime quattordici sfide dirette a Gelsenkirchen, quattordici volte i padroni di casa hanno segnato. Basta?



I CONSIGLI PER VENERDI':

Frosinone-Brescia 1 (quota 1.58)

Osasuna-Malaga over 3.5 (3.55)

Marsiglia-Montpellier 1 (1.77)

Schalke-Francoforte segna squadra casa (1.18)



La quaterna vale 58 euro con 5 euro.



Twitter: @calcioepepe