E' agevole spingere su una montagna un masso che poi rotola sempre giù? Questo è quello che deve aver sentito la Roma uscendo dal campo col Lione, un miliardo di energie psicofisiche spese appresso a un risultato che non bastava. Il Sassuolo del posticipo quindi diventa un Moloch da togliere di mezzo e non sarà facile. Ecco perchè vedo gol, gli emiliani possono infilarsi nel pertugio che si è allargato.

Questa è la mia vera fissa. Ma bisogna arrivarci. Proviamoci con Atalanta-Pescara 1/over 2.5, con Udinese-Palermo 1/over 2.5 e con Cagliari-Lazio gol. In questa fase del campionato non riesco a vedere partite chiuse, forse Samp-Juventus potrebbe essere un bell'under 2.5 ma la tengo fuori dal mio pronostico.



In Inghilterra ecco Manchester City-Liverpool, con Guardiola che dovrà issarsi dal baratro e deve farlo con la squadra sbagliata. Senza dubbio gol.



In Francia c'è PSG-Lione, Cavani e soci devono dimenticare l'orrore vissuto al Nou Camp con una grande partita, gli avversari potrebbero aver speso i massimi all'Olimpico soltanto giovedì sera.

Chiudo con Borussia Moenchenglasbach-Bayern. Padroni di casa delusi dall'Europa ma assolutamente in grande periodo, bavaresi come un treno in corsa. Il gol è una scelta banale ma è quella da farsi.

Fate anche voi le vostre scelte e inviatele qui sotto, nella SFIDA A MISTERPALMIERI. Metteremo le vincenti in prima pagina, domani, con il vostro nick. Stupiteci, so che potete!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Roma-Sassuolo gol (quota 1.87)

Atalanta-Pescara 1/over 2.5 (1.52)

Udinese-Palermo 1/over 2.5 (2.50)

Cagliari-Lazio gol (1.80)

Manchester City-Liverpool gol (1.55)

PSG-Lione 1 (1.47)

Borussia Moenchengladbach-Bayern gol (1.75)



La settina fa balenare una cifra di 255 euro con 5 euro, escluso bonus!



Twitter @calcioepepe