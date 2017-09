Serata come ce ne sono poche all'anno. Ci si mette alla tv a seguire la prima tornata dei gruppi di Champions League e spuntano subito Barcellona-Juventus e Roma-Atletico Madrid. Se dico poco fatemelo sapere... La scorsa stagione la Juve non prese gol al Nou Camp; quasi impossibile che si ripeta anche se i blau non sono gli stessi. Proprio per questo però vedo i nostri segnarne almeno uno. E via andare.



Per la Roma europea che non vince praticamente quasi mai è molto più spinosa. Ma il terzo posto e quindi l'eventuale discesa in Europa League dovrebbe essere ipotecato vista la presenza del Qarabag quindi ci si può e ci si deve provare. Pareggiare questa serve a poco, gol anche qui.



La quota più bella della serata mi sembra quella del gol tra Celtic e PSG, i francesi hanno l'attaccone ma dietro la situazione è diversa, nonostante i nomi. Così come ci sono due gare che dovrebbero finire in goleada. Bayern-Anderlecht, con i tedeschi inferociti per la Bundesliga, e Chelsea-Qarabag non le posso nemmeno immaginare.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Barcellona-Juventus gol (quota 1.65)

Roma-Atletico Madrid gol (1.80)

Celtic-PSG gol (1.87)

Bayern-Anderlecht 1/handicap (1.24)

Chelsea-Qarabag 1/handicap (1.32)



La cinquina vale oltre 9 volte la posta escluso bonus.



