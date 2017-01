Oggi è il turno di Fiorentina-Juventus. Partita che ha fatto la storia delle rivalità calcistiche. Quasi surreale che sulla panca viola ci sia un ex bianconero, Paulo Sousa, addirittura nominato tra i possibili successori alla partenza di Max Allegri. Vedremo. Qui la veggo bigia. Nel senso che spero in una grande grande partita ma penso che la paura di perderla prenda il sopravvento. Mi dirigo con tutta la circospezione dell'universo sulla X primo tempo. Che ha una quota giocabile, date le premesse.

Tutte le altre partite che prendo in esame hanno un denominatore comune. E cioè il gol. Non che a Firenze non ci stia anzi... Ma ad esempio Cagliari-Genoa, Lazio-Atalanta, Udinese-Roma e Manchester United-Liverpool mi dicono questo.

Napoli-Pescara invece è una scelta obbligata e va a finire sull'1/handicap di due gol. Insomma, una domenica in cui gli 0-0 dovrebbero essere pagati moltissimo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Fiorentina-Juventus X primo tempo (quota 2.10)

Cagliari-Genoa gol (1.55)

Lazio-Atalanta gol (1.65)

Udinese-Roma gol (1.62)

Manchester United-Liverpool gol (1.65)

Napoli-Pescara 1/handicap due gol (1.95)



La sestina vale 140 euro con 5 euro, escluso bonus.



Ricordatevi che c'è la sfida a MisterPalmieri: inondateci di vostri consigli e... Chi indovinerà (minimo quaterna) avrà in prima pagina il suo nick su CM in un pezzo a lui dedicato. Forza allora!