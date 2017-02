Fiorentina-Udinese vive sulla reazione che avrà la Viola dopo la stecca presa a Roma martedì sera. Non credo però che i bianconeri si presentino per prendere schiaffoni. Credo invece che sia una partita dove l'over 2.5 sia un must assoluto. E me lo gioco qui.



Solo due oggi gli over 1.5 da pescare in Serie B, andiamo con Frosinone-Carpi ed Entella-Spal.



Passiamo in Premier League, campionato che, con la galoppata di Antonio Conte, interessa molto da vicino il nostro Paese. A proposito di italiani, ecco Walterone Mazzarri bussare a casa Mourinho. Il suo Watford sta volando con otto punti nelle ultime quattro e sei nelle ultime due. Ma lo United non può mettersi da parte proprio ora che ha trovato un gran bel passo (non perde in Premier dalla sfida con la capolista, che è ben lontana nel tempo). Vittoria interna. E poi tre pareggi che vanno messi a chiusura delle multiple, uno per giocata. Sono Middlesbrough-Everton, West Ham-West Bromwich e Liverpool-Tottenham. Questa è la vera partita della giornata e va goduta alla tv.



Solo un salto e due parole su Monaco-Metz, Ligue 1. E' dal 2007 che - ovunque la si giochi - finisce con la vittoria dei monegaschi. Che oltretutto stanno andando a reazione. Vittoria piccola come quota ma scontata, nonostante l'avversario non stia andando male nel periodo, vantando anche il pareggio di Nizza.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Fiorentina-Udinese over 2.5 (quota 1.80)

Frosinone-Carpi over 1.5 (1.35)

Entella-Spal over 1.5 (1.29)

Manchester United-Watford 1 (1.23)

Monaco-Metz 1 (1.25)



e poi in una giocata



Middlesbrough-Everton X (3.25)



nella seconda



West Ham-West Bromwich X (3.25)



nella terza



Liverpool-Tottenham X (3.30)



La prima sestina vale 47 euro con 3 euro, la seconda idem, la terza 48 euro con 3 euro. Ovviamente escluso bonus per tutte e tre.



OGGI SFIDA A MISTERPALMIERI. Scrivete qui sotto i vostri consigli relativi a partite di sabato. Sappiamo che ci sapete fare, quindi regalateci suggerimenti e andrete in un pezzo a voi dedicato qui su CM, nella giornata di lunedì. Vi aspettiamo!





