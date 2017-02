Una scommessa è facile vincerla oggi. E cioè: a parte i supporters del Leicester, chi altri al mondo farà il tifo per la loro squadra stasera? Rispondere nessuno è come tirare un calcio di rigore senza portiere. E non devo nemmeno spiegare il perchè. Arriva il Liverpool e non sarà facile tenerlo a bada. Due fisso strafisso.



Un passo indietro perchè anche in Italia è Monday Night. C'è Fiorentina-Torino che sembrerebbe una partita amichevole ma non lo è. C'è da rialzarsi in piedi, chi più chi meno. Mi sento un'iradiddio di gol e scelgo l'over 3.5.



Così come Bari-Brescia arriva sulla scia di un "quattro più quattro" che sono le reti segnate soltanto venerdì dalle due squadre. Indicare gol? Non si fa male a una mosca.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Fiorentina-Torino over 3.5 (quota 2.60)

Bari-Brescia gol (1.87)

Leicester-Liverpool 2 (1.60)



Il terno porta 77 euro con 10 euro.



Twitter @calcioepepe