Oggi altra quaternetta. Mista però di qualificazioni Mondiali e Serie B. Si comincia dall'Europa e da Belgio-Grecia. Per me il Belgio è una corazzata strepitosa, in mano a un allenatore prima serie farebbe cinque gol a partita. Beh, riannodiamo il nastro. Ne ha fatti 21 in quattro partite, sono pochi? Alla Grecia un punto servirebbe come pochi, anche perchè la Bosnia di Dzeko e Pjanic passeggerà con Gibilterra. La quota belga sembra bassa ma non capisco come potrebbe essere più alta. E una.

La Francia andrà a vincere in Lussemburgo e ci prendiamo la minima quota dell'handicap. Chi però volesse spaziare può salire con gli handicap più alti, qui la Spagna vinse 4-0.

Le partite di B sono Cittadella-Spezia e Benevento-Trapani. Ebbene, vado su due dati importanti. Il primo è che il Cittadella non batte lo Spezia dal 2006. Bestia nera? Beh, se non lo è diventato dopo undici anni... Il secondo è che il Trapani ha acceso il turbo e si è messo a volare - basti guardare il 4-0 scudisciato sulla faccia del Bari - segnando in ognuna delle ultime sette partite. Con un Benevento apparso in calo dopo una partenza mirabolante, non credo che i siciliani restino in bianco. Almeno in fatto di gol.

La quota che viene fuori, per una quaterna che mi piace sul serio, non è bassa per niente.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Belgio-Grecia 1 (quota 1.30)

Lussemburgo-Francia 2/handicap un gol (1.17)

Cittadella-Spezia X2 (1.60)

Benevento-Trapani segna gol ospite (1.54)



La quaterna vale 37 euro con 10 euro.



