Tre partite francesi, non il massimo. Bordeax-Caen sono una sfida che due volte su tre si chiude no-gol. E sono numeri precisi, visto che otto volte su dodici è andata così, dove si giocasse si giocasse. La media si abbassa quando si gioca allo Stadio Atlantique, come in questo caso. Se prendiamo gli ultimi cinque precedenti tra Marsiglia e Strasburgo, la media dei gol segnati viene oltre 3.5. Negli ultimi due casi, anche se a distanza di più di dieci anni, parliamo di ben tredici dicansi tredici reti. Qui ci si può spingere all'over 3.5.



Monaco-Nizza questa volta è di campionato. Si è giocato in Coppa una settimana fa e i primi sono andati a vincere a casa del Balo, che non era in campo. Quattordici gol nelle ultime quattro edizioni sembrano farci stare sereni con un bell'over 2.5. Ma noi che amiamo il brivido ci inseriamo la combo della vittoria interna.



PS. Chi vuole sorvoli pure sulla gara di Bordeaux, la posta viene succulenta ugualmente.





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Bordeaux-Caen no-gol (quota 1.75)

Marsiglia-Strasburgo over 3.5 (2.40)

Monaco-Nizza 1/over 2.5 (2.50)



Il terno vale 10.5 volte la posta



@calcioepepe