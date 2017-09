Genova tutta in campo nel sabato di Serie A. Prima la Samp a Udine, nel pomeriggio. Per cinque volte su sei le partite dei bianconeri sono terminate gol, con una squadra spinosa come i doriani non vedo altro. Poi tocca al Genoa, in casa col Bologna. Dal 2010 solo una volta i confronti diretti a Marassi hanno originato l'over 2.5, basta fidarsi.



Due passaggi in Premier. Il Leicester può serenamente sbancare Bournemouth ma prendendosi qualche assicurazione basta mettere il segna gol. Con lo United che si è allenato in Europa, l'arrivo del Crystal Palace non fa certo spavento. E siamo a quattro.



Serie B. A Terni l'ultimo pareggio col Venezia si è materializzato nel 2002. In questa stagione il pareggio sembra fatto apposta per gli uomini di Inzaghi che ne hanno già collezionati quattro. La Ternana ha preso sei gol a uno nelle ultime due trasferte e deve ritrovare una boccata d'ossigeno. La X mi sembra ben giocata.



E ORA TOCCA A VOI DIRE QUALI SIANO LE GIOCATE MIGLIORI. PER QUESTO C'E' LA SFIDA A MISTERPALMIERI. DATE IL MEGLIO E AVRETE UN PEZZO SOLO PER VOI, IN PRIMA PAGINA, LUNEDI'!



I CONSIGLI DI SABATO



Udinese-Sampdoria gol (quota 1.65)



Genoa-Bologna under 2.5 (1.65)



Bournemouth-Leicester segna gol squadra trasferta (1.22)



Manchester United-Crystal Palace 1/1 pt/fin (1.48)



Ternana-Venezia X (3.00)



La cinquina vale 14.7 escluso bonus.



@calcioepepe