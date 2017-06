Va bene che fino all'espulsione di Gagliardini... Va bene che Donnarumma, Berardi, Bernardeschi, Pellegrini e chissà quanti altri sono e sempre più saranno forti, fortissimi. Ma quanti di voi hanno dato un'occhiata alle partite di Asensio, Saul, Bellerin oppure Ceballos? Gente così? Senza dimenticarsi di uno come Deulofeu...In una parola, Spagna. Uno squadrone che metterebbe paura alle nazionali - e quelle forti - over 21!

Ora siamo alla finale dell'Europeo U21 contro la Gemania, rappresentativa quadrata e tosta. Ma la Spagna che ho visto è un serpente a sonagli, che colpisce senza nemmeno darti l'impressione di averlo fatto. Ecco perchè nonostante una finale sia una finale, le quote sono giustamente sbilanciate. E quell'1.85 è giocabilissimo. Considerando il fatto che i tedeschi avranno nelle gambe i supplementari con l'Inghilterra. E che nell'ultima parte con noi gli spagnoli si sono riposati, facendo il torello. Per me favoriti nettissimi. Raddoppiaccione - quasi - con gusto.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Germania-Spagna 2 (quota 1.85)



Twitter @calcioepepe