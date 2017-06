Appare la Germania favorita, fa il suo vernissage contro la potabilissima Australia, in Confederations Cup. Vedremo se la veste di questa Germania sperimentale che troppo sperimentale non è spaventa le altre grandi. Tutto considerato c'è una quota che si fa "praticare" con gusto ed è la combo 2/over 2.5 a quota 2.05. L'Australia ha preso due gol in Thailandia e in Arabia Saudita e poi dagli stessi arabi ne ha ripresa una coppiola in casa. Non è un consiglio per coraggiosi, insomma.



Solo due parole per l'Under 21, giocano quelle del gruppo dei polacchi e tutto sommato, visto che alla fine ne passerà una (più la migliore seconda), le partita di questo secondo turno sono da dentro o fuori, difficilissime. Le giocheranno chiuse al massimo oppure l'esatto contrario? Non mi sento di dare suggerimenti. La quota "tedesca" per me basta e avanza.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Australia-Germania 2/over 2.5 (quota 2.05)



