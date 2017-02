E' davvero un martedì specialissimo questo che arriva, per il calcio. Pieno di belle partite. A cominciare da Roma-Fiorentina, spostata per l'Italia-Galles di rugby. Spalletti e Paulo Sousa hanno due belle squadre e credo che non risparmino nulla. Oltretutto per entrambe è l'occasione per guadagnare più punti possibile alle milanesi, certamente dirette avversarie. Io non ho grandi dubbi e tutto mi porta a pensare all'opzione gol, Kalinic o non Kalinic. E di quella mi fido.



Così come mi fido dell'altra partitona di cartello della sera e cioè Barcellona-Atletico Madrid di Copa del Rey. All'andata vinsero i blau per 2 a 1 e quindi la qualificazione non è in bilico. Ma i colchoneros devono provare a segnare almeno due gol per passare e quindi la scelta dell'over 2.5 è di prammatica. Scelta che, quando in campo va l'Atletico, non è mai la prima. Ma questa volta non ci si pensi su.



La terza partita che ha un certo sapore è Catania-Matera di Lega Pro, miglior difesa contro miglior attacco del girone. Siciliani quasi imbattibili in casa, lucani quasi imbattibili fuori. E se arrivasse un pareggio che ci porta su la giocata? Io l'accendo e sto a guardare.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Roma-Fiorentina gol (quota 1.68)

Barcellona-Atletico Madrid over 2.5 (1.70)

Catania-Matera X (3.10)



Il terno frutta 44 euro con 5 euro.



Twitter: @calcioepepe