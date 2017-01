In Portogallo si gioca per andare in finale di Coppa. E lo si fa in campo neutro, a Faro, decisamente meno distante da Lisbona che da Moreira. Quindi Moreirense-Benfica, già di sè partita sbilanciata a favore dei più forti, diventa una salita ripidissima per i più deboli.



In Grecia due partite esattamente all'opposto, sempre in Coppa. Una è la gara di ritorno, tra Paok e Panetolikos, l'altra è diventata l'andata degli ottavi, tra Platanias e Giannina, avendo subito il rinvio della prevista prima sfida. Per il Panetolikos quasi una sgambatura, visto lo 0-2 in casa, e potrebbe diventare un over 2.5; al contrario l'altra sfida, potrebbe essere inchiodata all'equilibrio e quindi ad un under 2.5. Pagato in maniera stratosferica.



Ma il clou della giornata è senza dubbio Hull-Manchester United, ritorno della semifinale di EFL League. Mou ha in pugno la situazione del passaggio di turno dopo il 2-0 dell'andata e trova una squadra ancora in bambola per il gravissimo infortunio di Mason, operato alla testa dopo la sconfitta con il Chelsea. Difficile capire cosa verrà fuori da qui ma è possibile una partita aperta, con gli arancio-neri all'assalto per non lasciare nulla tra i rimpianti. E quindi un possibile over 2.5.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Hull-Manchester United over 2.5 (quota 1.68)

Moreirense-Benfica 2 (1.28)

Paok-Panetolikos over 2.5 (1.95)

Platanias-Giannina under 2.5 (2.40)



La quaterna vale 50 euro per 5 euro.



Twitter @calcioepepe