In campo anche la Lega Pro, con Fondi-Catania. Siamo nel mezzo del mezzo del mezzo della terra di mezzo della classifica. E all'andata terminò con la spartizione, un punto per uno e 1-1. Credo che ci siano chances perchè il tutto si ripeta anche in casa dei laziali.

Senegal-Algeria di Coppa d'Africa già sancisce dei verdetti. Algerini disperati e avversari qualificati. Punto su una combo che prevede una partita che si sbilanci da una parte o dall'altra. Scelta pazza, chi non condivide lasci e vada solo sul terno. Salto alla massima divisione portoghese. Dal 2000 Chaves e Nacional si sono incontrate sei volte e, nel rispetto del calcio portoghese che tanti gol li fa ogni morte di Papa, cinque volte è stato under 2.5. Ora c'è un baratro di punti di svantaggio per la seconda che andrà a difendersi a oltranza. Non vedo perchè la musica debba cambiare.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Perugia-Cesena under 2.5 (quota 1.62)

Fondi-Catania X (3.00)

Senegal-Algeria 12/over 2.5 (2.55)

Chaves-Nacional under 2.5 (1.60)

La quaterna frutta 99 euro con 5 euro.

Dal 2004sono state una contro l'altra cinque volte e per quattro è uscito l'under 2.5. Considerando che i i gol non è che siano fioccati alla ripresa del torneo di serie B, sembra la scelta giusta.