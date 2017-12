Chiude i battenti dell'anno la Premier League. E nientepopodimenoche in campo ci sono City e Arsenal. Entrambe in trasferta, entrambe contro clienti che le stanno aspettando con gli scarpini che bruciano. Il Palace perchè è stato appena battuto proprio da Sanchez e c. e vorrebbe chiudere l'annata con un colpo stratosferico, contro la capolista del Pep. Il WBA perchè sono diciotto dicansi diciotto (!!!!) partite che non vince in Premier e, contro l'Arsenal che da sempre una ne fa bene e una ne fa male, ci sta pensando davvero.Per me comunque sono due partite che regalano gol, due over 2.5 non mi stupirebbero per niente. Nel primo caso però allungo il brodo con la combo pro-Sterling.



Ovviamente gli inglesi non si fanno parlare dietro e saranno in campo pure a Capodanno. Io già me le sto studiando... PS. Il massimo degli auguri in combo per tutti voi!



I CONSIGLI DI DOMENICA



Crystal Palace-Manchester City 2/over 2.5 (quota 1.60)



West Bromwich Albion-Arsenal over 2.5 (1.75)



L'ambo vale 2.80 volte la posta



