La partita in questione è Barcellona-PSG, che all'andata è finita con un supersonico 0-4. Credo che nessuno al mondo metta in dubbio quale sarà la qualificata al prossimo turno. Ma anche per questo vedo blaugrana da corsa fin dal 1', proprio perchè da che memoria d'uomo ricorda è difficile andare con la mente a chi aveva realizzato una impresa simile contro i catalani. L'1 primo tempo/1 finale a 2.05 è davvero interessante.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA Barcellona-PSG 1 primo tempo/1 finale (quota 2.05) Twitter @calcioepepe Parliamo dell'amor proprio di Messi, Suarez, Neymar: gente a questo livello. E davanti a loro i parigini sanno che il fieno in cascina è già stato messo. A Parigi.

Spesso qualcuno di voi mi ha chiesto perchè non postare, una proposta cioè che più o meno remunerasse intorno alla pari. Per chi ovviamente volesse esporsi di più. Oggi secondo me il tentativo c'è e andrebbe fatto, visto che la quota è alta rispetto al rischio.