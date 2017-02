Sono due gli anticipi della Serie B, uno dei quali potrebbe addirittura portare in testa il Benevento. E non mi sembra roba da poco. Al Vigorito arriva il Bari, in zona playoff e con un Floro Flores a segno nelle ultime tre. Ma i giallorossi hanno il loro fortino dove sono arrivate dieci delle tredici vittorie. La 1X è d'obbligo. In Brescia-Cittadella, squadre in crisi, devono fermare uno scivolamento all'indietro che non promette nulla di buono. Con un bel pareggio?



Le due fisse (ma in una combo) arrivano invece da Germania e Portogallo. In Bundesliga lo scontro tra nobili deluse, ovvero Wolfsburg e Werder Brema, metterà di fronte Mario Gomez con la difesa più battuta del campionato. Nel campionato lusitano iè in programma Guimaraes-Moreirense. Nelle ultime cinque sfide in cui si sono trovate faccia a faccia i primi hanno messo a segno dodici gol dicansi dodici gol. Se vi sembrano pochi allora potete anche scegliere di non mettere un 1 grosso così. Se no...



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Benevento-Bari 1X (quota 1.21)

Brescia-Cittadella X (3.00)

Wolfsburg-Werder Brema 1/over 1.5 (2.10)

Guimaraes-Moreirense 1/over 1.5 (2.25)



La quaterna frutta 85 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe