Doveva succedere ed è successo!!!! La notte ha portato i consigli che doveva e il terno e i tre ambi di ieri in Serie B sono stati fantastici!



Stavolta si comincia con la partita dell'anno in Liga, il Clasico. Real Madrid-Barcellona. A tre punti dall'avversario che però ha da recuperare una partita, Messi e compagnia devono vincere se vogliono realmente sperare in qualcosa. Ma io li ho visti decisamente "spompi". E Ronaldo più compagnia invece giocano sulle ali di una semifinale di CL conquistata, seppure col brivido e con l'aiutone. Vado con 1X/gol, combo che copre tutto quello che mi piace.



Detto questo, salto in Italia. Chievo-Torino, Sampdoria-Crotone e Udinese-Cagliari sullo stesso binario del gol. Fisse serie - anche se molto piccole - in Lazio-Palermo, Milan-Empoli e Juventus-Genoa.

La stagione doveva finire con i botti e quello di ieri è il primo, fiducia che presto si tornerà a colpire!!!!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Real Madrid-Barcellona 1X/gol (quota 1.85)

Chievo-Torino gol (1.48)

Sampdoria-Crotone gol (1.60)

Udinese-Cagliari gol (1.52)

Lazio-Palermo 1 (1.17)

Milan-Empoli 1 (1.33)

Juventus-Genoa 1 (1.18)



La settina vale 122 euro con 10 euro.



La SFIDA A MISTERPALMIERI confida in voi e vi aspetta. Sono convinto che mi travolgerete di suggerimenti e proposte, oggi è il vostro giorno per leggervi domani in prima pagina qui su CM. Forza!