Sei vittorie, sei pareggi, sei sconfitte, ventisei gol, fatti ventisei gol subiti. Sembra impossibile una tale classifica ma l'Hertha Berlino ha questi numeri per i suoi 24 punti di Bundesliga. Arriva il Borussia Dortmund che in casa con il Wolfsburg si è mangiato l'immangiabile, anche se non c'era Re Aubameyang. Yarmolenko ha fatto disastri che raramente avevo visto. Il Re manca anche qui perchè il tecnico Stoger gli ha dato il permesso di saltare Berlino (è in partenza direzione Premier League, sponda Arsenal?) ma gli altri ci saranno. E vogliono rifarsi. Over 1.5 squadra ospite.

Liga. Con Getafe-Athletic Bilbao. Gli ospiti baschi sono la squadra che pareggia di più dietro il Levante e in trasferta sanno come venirne fuori (già 12 punti). Il pareggio può starci sul serio.

Italia, finalmente. Con Carrarese-Viterbese tornano le nostre, con la Serie C che riapre ufficialmente i campionati. Bella sfida, con i laziali che vanno come un vaporetto e i padroni di casa che sono un brutto pesce da trovarsi di fronte quando hanno la serata di vena. Per me la X2 ci sta meglio di tante altre cose (è dal 2005 che la Carrarese non batte la Viterbese). Per un terno che "magari ce casca...".

I CONSIGLI DI VENERDI'

Hertha Berlino-Borussia Dortmund over 1.5 squadra ospite (quota 1.95)

Getafe-Athletic Bilbao X (3.15)

Carrarese-Viterbese X2 (1.45)



Il terno vale 8.90 volte la posta

@calcioepepe