Questa è la partita-allenamento che porterà il Milan nel tabellone a gruppi. Si gioca in Macedonia, si gioca per modo di dire perchè il passaggio è in tasca. Ma chi ha visto i rossoneri saprà che si stanno divertendo alla follia e che quindi non si fermano nemmeno a risultato acquisito. Un terno che si rispetti non può prescindere da loro visto che la quota è attaccabile.



Gli altri due pioli della scala sono due over 2.5 con grande valore dentrro. Visto che Osijek a Vienna e Ajax a Trondheim dovranno attaccare senza soluzione di continuità per evitare due eliminazioni che scotterebbero e come. Nel caso dei recenti finalisti poi sarebbe la seconda eliminazione in fila dopo quella appena patita dalla Champions. Per me da queste due partite verrà fuori una grandinata di gol. Comunque, già gli over 2.5 sono ottimi. Prendiamoceli e portiamoceli a casetta.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Skendija-Milan 2 (quota 1.28)

Rosenborg-Ajax over 2.5 (1.65)

Austria Vienna-Osijek over 2.5 (1.90)



Il terno vale 4 (!) volte la posta.



@calcioepepe