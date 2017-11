Sabato italiano che può farci cancellare almeno per un giorno quello che è avvenuto in maglia azzurra. Alle 18 il derby romano, alle 20.45 Montella che torna a Napoli. Roma-Lazio è il derby dell'Olimpico più equilibrato e bello da non so quanto tempo, c'è pochissima differenza al momento. Al San Paolo invece c'è differenza e un giocatore come Insigne che si mangerà il campo.



In Serie B un bell'over 3.5, la partita è Empoli-Cesena. Con bomber Caputo agganciato in un bel terno di marcatori (occhio a Dzeko che non è volato in nazionale e si è allenato due settimane di fila...). E con l'over 3.5 di questa agganciato al Napoli.



Due quote che sinceramente si possono provare perchè sono alte. Bayern Monaco e PSG ricevono in casa due squadre che si chiudono bene e che subiscono poco e cioè l'Augsburg e il Nantes di Ranieri. Due combo con l'under 3.5? Tentiamo.



Napoli-Milan 1 (quota 1.45)



Empoli-Cesena over 3.5 (2.90)





Bayern-Augsburg 1/under 3.5 (quota 2.35)



PSG-Nantes 1/under 3.5 (2.40)





Dzeko marcatore (quota 2.35)



Insigne (2.15)



Caputo (1.80)





