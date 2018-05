Napoli non ha chiuso la stagione, al contrario del Toro che pensa già al futuro. La gente che ha risposto e che verrà al San Paolo vuole vedere la squadra che ha sbancato lo Stadium. E quindi l'handicap ci può stare.



Lazio-Atalanta era già bella sulla carta, diventa ancora più inestricabile con l'assenza di Immobile. Dato che i punti contano per entrambe, i gol arriveranno di sicuro.



Punti che contino ce ne sono anche a Ferrara. La Spal sa che con questa vittoria potrebbe anche festeggiare il novanta per cento di salvezza. Anche se contro ha il Benevento che ne ha fatte piangere.



Il posticipo serale è Cagliari-Roma. I sardi morderanno (per me sono la squadra a maggior rischio retrocessione) ma hanno troppe assenze per far fronte a una Roma che ha preso ad andare come un treno.



Due le partite fuori confini. Molto belle. Il "Clasico" spagnolo non serve a nessuna delle due. Motivo in più per pensare che i Blaugrana vinceranno perchè ora i Blancos nella testa hanno solo il Liverpool della finale di Champions. Anche per questo i Reds possono prenderle a Londra. Per loro c'è Kiev nella testa. E Conte, quando sente l'appuntamento nobile, digrigna i denti. E vincere sarebbe una bella sgambatura per la finale di FA Cup contro Mourinho, il 19 maggio.

I CONSIGLI DELLA DOMENICA

Napoli-Torino 1/handicap (quota 1.56)

Lazio-Atalanta gol (1.61)

Spal-Benevento 1 (1.55)

Cagliari-Roma 2 (1.44)

Chelsea-Liverpool 1 (2.22)

Barcellona-Real Madrid 1 (1.73)

La sestina vale 21.5 volte la posta escluso il bonus

@calcioepepe