E finalmente parte anche la Serie B. Con un ritorno che colma il cuore di palpiti e la memoria di ricordi. Il Parma è stata una grandissima protagonista del nostro calcio e la sua risalita riparte da qui. Dalla Cremonese anch'essa uscita dalla serie inferiore. Bella partita, una buona vittoria interna che si può pronosticare e la quota non è male.



La vittoria in casa è il minimo comun denominatore di oggi. Saltiamo in Bundesliga dove ci aspetta Colonia-Amburgo. Anche i precedenti ci dicono che tra queste due squadre vince quasi sempre quella di casa. Non ci possiamo sottrarre.

Chiusura del terno con i baschi della Sociedad. Ricevono un Villarreal che non sta passando un bel momento, tra acciacchi e risultati negativi. E la Real sa come fare buon uso di un avversario in panne.



I CONSIGLI DEL GIORNO



Parma-Cremonese 1 (quota 1.80)

Colonia-Amburgo 1 (1.85)

Real Sociedad-Villarreal 1 (2.05)



Il terno vale 6.82 volte la posta



@calcioepepe