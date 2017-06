Solo Under 21. Con l'incontro più bello che ci possa aspettare senza l'Italia di mezzo e cioè Portogallo-Spagna. Le due hanno perso tre volte a testa negli ultimi tre anni, forse basta questo per capire a chi ci si trova di fronte. Più che altro non mi spiego la totale disparità delle quote, completamente a favore degli spagnoli. Che è vero hanno messo in mostra un debutto da fuochi e fiamme con Asensio nuovo CR7 in piccolo. Ma i lusitani sono squadra tosta e questa volta potrebbero accorgersene tutti. Più che altro forse ai portoghesi potrebbe bastare anche un pareggio oppure una sconfitta di misura perchè poi al terzo turno avrebbero di fronte una presumibilmente demotivata Macedonia e potrebbero passare come migliore seconda. Per cui oggi si va con una bella alternativa. Chi vuole mi segua. E' un raddoppino piccolo piccolo ma con grande valore dentro.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Portogallo-Spagna X (quota 3.50)



e inoltre



Portogallo-Spagna X/handicap un gol per gli spagnoli (3.75)



