Oggi tutta Francia. E solo Francia. Partendo da quello che è un vero allenamento in Ligue 1, Amiens-Paris St. Germain. Nella storia non ci sono gol dell'Amiens contro i big di Emery. Fin dal 2008, niente di niente. Visto che i padroni di casa ci sanno fare davanti ai loro tifosi, dico che se non segnano in questo caso non segneranno mai più. Quindi gol.

In Ligue 2 trovo altre due belle indicazioni. In Auxerre-AC Ajaccio mi pare che ci siano in ballo punti pesanti solo per gli ospiti. Visto che la quota non è "accia", l'accendiamo. Chiudendo poi il terno con Brest-Quevilly Rouen. Mi pare che questi ultimi abbiano buttato dalla finestra tutto il possibile nelle ultime sfide. E quindi la salvezza si è fatta un osso durissimo da rosicare.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Amiens-Paris St. Germain gol (quota 1.72)

Auxerre-Ac Ajaccio 2 (2.04)

Brest-Quevilly Rouen 1 (1.70)



Il terno vale 5.96 volte la posta



