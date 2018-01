Sembra un sabato italiano e invece no. I nostri stanno facendo le vacanze nei resort che più resort non si può. Gli altri vanno in campo dopo averle fatte (le inglesi giocano anche di mattina...). E dalla Premier voglio partire con due pareggi che vanno provati in singola, mi sembra un programma che permette vincite piccole se non addirittura il colpaccio quando si azzecca tutto l'ambaradan. Le due X in singola sono Huddersfield-West Ham e Watford-Southampton.



Passiamo alla martingala. Iniziando da una quota semplicemente pazzesca sui precedenti stagionali. E cioè la under 3.5 di Real Madrid-Villarreal. Anche a 2.30!. Considerando che entrambe sono abbonate a questa uscita per risultati ottenuti in Liga, vuol dire che è impossibile non tenerne conto.



In cinque volte su sei che l'Eibar ha ricevuto l'Atletico Madrid, i colchoneros hanno messo a segno più di una rete. Per l'unica volta che non è successo questo bisogna risalire al 2001, quando ancora giravano i dinosauri! L'over 1.5 ospite a 2.20 è un'altra quota che luccica, partendo dalla storia di questa partita.



Torno all'amato Tottenham dell'amatissimo Kane. A Wembley arriva l'Everton. Squadra che ci ha insegnato che quando mette i piedi in fallo, prima di tirarli fuori dalla palude ce ne mette. E' vero che ora c'è Allardyce ma sempre da tre sconfitte in fila viene. E i bianchi di Pochettino sono tornati a urlare forte, con sette vittorie nelle ultime nove. E se sua Maestà si è rimesso dall'influenza che lo aveva debilitato un po' dopo due triplette in fila...



I CONSIGLI DI SABATO



Tottenham-Everton 1/handicap (quota 1.80)



Real Madrid-Villarreal under 3.5 (2.30)



Eibar-Atletico Madrid over 1.5 ospite (2.20)





e inoltre



Huddersfield-West Ham X (3.15)



e inoltre



Watford-Southampton X (3.45)



Il terno vale 9.10 volte la posta



