C'è un sacco e una sporta di roba interessante. Ma io mi fermo alla Serie B perchè le idee che mi frullano questa volta sono particolari.



Si parte dalle 19 con Venezia-Spezia: i lagunari non hanno ancora beccato un gol che sia uno e sono reduci dalla vittoria al San Nicola di Bari. Incontrano una specia di serpente a sonagli come lo Spezia, che viene dai tre punti nel derby con l'Entella ed è gasato almeno come l'avversario. Due attaccanti come Granoche e Marilungo possono far saltare il banco di una difesa vergine. E la quota vale.



Gli stessi brividi arrivano da Cesena-Avellino, con i primi che non stanno certo viaggiando a velocità sostenute e i secondi che invece vengono dalla goleada interna contro il Foggia. I romagnoli non hanno ancora segnato, i campani ne hanno fatti otto. Il 2 non mi pare impossibile e a quella quota lo accendo.

Sono buone le due singole, non mi spingo al doppio che ci farebbe fare Natale.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Venezia-Spezia 2 (quota 3.80)



e inoltre



Cesena-Avellino 2 (3.70)



